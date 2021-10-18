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Dünya İki ülkenin orduları sınırda karşı karşıya geldi
Dünya

İki ülkenin orduları sınırda karşı karşıya geldi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti ordusu, Ruanda sınırında bulunan Kibumba bölgesinde, Ruandalı askerlerin saldırıları girişiminin püskürtüldüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 17:21:00 -
İki ülkenin orduları sınırda karşı karşıya geldi

KDC 34. Sınır Askeri Birliği Bölge Komutanı Albay Guillaume Njike, yaptığı açıklamada, Ruanda Savunma Kuvvetleri'ne (RDF) ait bir askeri birliğin, KDC'nin sınır bölgesi Kibumba'ya saldırı girişiminde bulunduğunu belirtti.

Saldırı girişiminin, KDC silahlı kuvvetleri tarafından püskürtüldüğünü belirten Njike, bölgenin tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

Saldırı sonrası kendi topraklarına dönen Ruandalı askerlerin, dönüş yolundaki birçok evi yağmaladıkları iddia edildi.

Şu ana kadar Ruanda tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

İki ülke arasında "Kasika Katliamı" yüzünden sık sık gerginlik yaşanıyor.

Kasika Katliamı

Birleşmiş Milletlerin (BM) raporuna göre, 24 Ağustos 1998 gecesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Kasika kasabasında, Ruandalı askerlerin saldırısında çoğu kadın ve çocuk 1000'den fazla sivil öldürüldü, binlerce kişi yaralandı.

Ruanda'daki 1994 soykırımından sonra, Kasika yakınlarına yerleşen eski Ruandalı askerler, Kasika Katliamı'nın sorumlusu olarak gösteriliyor.

KDC'nin doğusu, Güney Kivu, Kuzey Kivu ve Kasika bölgelerinde bugün de şiddet eylemleri yaşanmaya devam ediyor.

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