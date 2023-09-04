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Yerel İki ülkeden Güney Çin Denizi'nde devriye
Yerel

İki ülkeden Güney Çin Denizi'nde devriye

Yeniakit Publisher
2023-09-04 14:34:00 -
İki ülkeden Güney Çin Denizi'nde devriye

ABD ve Filipinler, Güney Çin Denizi'nde savaş gemileriyle ortak devriye düzenledi.

ABD ve Filipinler'e ait savaş gemileri, Güney Çin Denizi'ndeki Palavan Adası'nın çevresinde ortak devriye düzenledi.

Filipinler Silahlı Kuvvetler (AFP) resmi sitesinden yapılan açıklamada, Güney Çin Denizi'ndeki ortak gemi devriyesinin iki ülke arasındaki işbirliğini temsil ettiği bildirildi.

Etkinliğin, Ortak Savunma Kurulu ve Güvenlik Etkileşim Kurulu ile yapıldığı ve ortak devriyenin, ABD ile Filipinler Deniz Kuvvetleri arasındaki müşterek çalışmayı güçlendirmek için düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, ortak devriyeye ABD Deniz Kuvvetlerinin USS Ralph Johnson gemisi ile AFP'nin Batı Komutanlığına ait BRP Jose Rizal gemisinin katıldığı kaydedildi.

İki ülke arasındaki askeri işbirliği kapsamında AFP'nin 41'inci Deniz Kuvvetleri ile ABD’nin 7’nci Filosu'nun müşterek çalışma provası yapacağı belirtildi.
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Açıklamada, ABD ile Filipinler arasındaki işbirliğinin, "iki ülkenin savunma alanındaki kapasitelerini sergilemek ve Hint Pasifik Bölgesi'nde barışın korunmasına bağlılıklarını göstermek" amaçlı olduğu vurgulandı.

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