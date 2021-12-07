İki ülkeden dikkat çeken adım! Yeni anlaşmalar için doları bıraktılar

Ulusal para birimiyle ödemelerde aksama yaşanmadığını ifade eden Rosoboronexport Başkanı Miheyev, Rusya ve Hindistan'ın silah anlaşmalarında dolar kullanmayı bıraktığını açıkladı.

Gazetecilere konuşan Rosoboronexport Başkanı Aleksandr Miheyev, Rusya ve Hindistan'ın silah anlaşmalarında dolar kullanmayı bıraktığını açıkladı.

Doları bıraktılar

Sputnik'in haberine göre; Geleneksel olarak hesaplamayı kolaylaştırmak için tüm anlaşmaların dolar üzerinden tayin edildiğini belirten Miheyev, "Ancak Rosoboroneksport gerçek işlemlerde ABD dolarını kullanmayı neredeyse yüzde 100 bıraktı" dedi.

Aksama yok

Ulusal para birimleriyle çalışıldığında anlaşmalardaki sorumluluklar yerine getirilirken ödemelerin aksaması gibi bir riskle karşılaşılmadığını ifade eden Miheyev, "Hindistan ile karşılıklı olarak tüm işlemlerimizi ruble ve rupi üzerinden yapıyoruz. Bunun dışında, imzalanan anlaşma belgelerindeki offset projelerini aktif olarak uyguluyoruz. Bu normal, döneme uygun bir uygulama, küresel pazarın trendlerinden biri" dedi.

S-400'ler teslim edilecek

Hindistan, Rusya'nın ürettiği silahların başlıca müşterilerinden biri. Hindistan Rusya'dan 1991'den beri yaklaşık 70 milyar dolar tutarında silah sipariş etti.

Ekim 2018'de Rusya ile Hindistan arasındaki üst düzey görüşmeler neticesinde Yeni Delhi'ye S-400 füze savunma sistemlerinin sevkiyatına ilişkin anlaşma imzalanmıştı. Anlaşmaya göre 5.43 milyar dolar karşılığında ülkeye 5 S-400 bataryası teslim edilecek. Miheyev, 15 Kasım'da yaptığı açıklamada sistemlerin sevkiyatına planlanandan önce başlandığını, ilk bataryanın yıl sonuna kadar gönderileceğini ifade etmişti.