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Siyaset İki ülke sınırında çatışma yaşanmıştı! Türkiye'den diyalog çağrısı
Siyaset

İki ülke sınırında çatışma yaşanmıştı! Türkiye'den diyalog çağrısı

Kırgızistan ile Tacikistan arasında yaşanan gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, iki ülkeye diyalog çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-09-19 19:45:00 -
İki ülke sınırında çatışma yaşanmıştı! Türkiye'den diyalog çağrısı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kırgızistan ile Tacikistan Meclis Başkanlarıyla görüşerek, iki ülke arasındaki (sınır çatışması) gerginliğin diyalog yoluyla çözülmesi temennisinde bulundu. TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan Meclis Başkanı Talant Turdumamatoviç Mamıtov ve Tacikistan Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmadtoir Zokirzoda ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şentop, Kırgızistan Meclis Başkanı Talant Turdumamatoviç Mamıtov ve Tacikistan Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmadtoir Zokirzoda ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Görüşmelerinde, çatışmalarda hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için geçmiş olsun dileklerini ileten Şentop, iki ülke arasındaki gerginliğin diyalog yoluyla çözülmesi temennisini dile getirdi.

Gerginliğe karşı diyalog çağrısı

Dünyanın çok farklı bir dönemden geçtiğini belirten Şentop, "Çatışmalar, gerginlikler, buna bağlı olarak ekonomiyle ilgili ortaya çıkan farklı sınamalarla karşı karşıya kaldığımız, sorunlarımızı çözmek için sükunet ve aklıselime ihtiyaç duyulan böyle günlerde, kardeşler olarak aramızdaki istişarelerin önemli olduğuna inanıyorum. Dost ve kardeş, komşu iki ülke arasındaki bu gerginliğin bir an önce diyalog yoluyla sona erdirilmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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