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Dünya

İki ülke savaşın eşiğine getiren olayda korkunç detay! Askerler çivili sopalarla öldürülmüş

Çin'le Hindistan arasında geçtiğimiz günlerde yaşanan gerilimde 20 Hint askeri öldürülmüş, 43 Çin askeri de yaralanmıştı. Hindistan bugün Çinlilerin kullandığı çivili sopaları basına servis etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 15:19:00 -
İki ülke savaşın eşiğine getiren olayda korkunç detay! Askerler çivili sopalarla öldürülmüş

Önceki gün dünyanın diken üzerinde izlediği Keşmir'deki Çin-Hindistan geriliminin detayları ortaya çıktı. Hindistan askerleri ile Çin askerlerini karşı karşıya getiren gerilimde 20 Hint askeri ölmüş ve 43 Çinli de yaralanmıştı. Hindistan, bugün Çinlilerin kullandığı çivili sopaları uluslararası kamuoyuna gösterdi.

Hindistan basına servis etti

Yaşananların ardından Çin yönetimi, Hindistanlı yetkililerle barışçıl şekilde bu krizi çözmek konusunda anlaştıklarını açıklasa da Hindistan'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Hint yönetimi, Çinli askerlerin nasıl saldırdığını ve kullandıkları silahları uluslararası kamuoyu ile paylaştı.

Çok sayıda askerin uzvu kesildi

Çinli askerlerin çivili sopalarla saldırdığını ve birçok askerlerinin üzerine taşlar fırlattığını açıklayan Hindistan, çok sayıda askerin uzuvlarının da kesildiğini öne sürdü.

Bu konuyla ilgili Çin'den bir açıklama gelmedi.

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