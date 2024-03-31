İki ülke için sürpriz bir karar çıktı: Schengen'e dahil edildi! Bulgaristan ve Romanya’nın bekleyişi son buldu
Bulgaristan ve Romanya ülkeleri Avrupa Birliği'nin vizesiz seyahat bölgesi Schengen'e dahil edildi.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen'e katıldığını, iki ülkenin hava ve deniz sınırı kontrollerinin kaldırıldığını duyurdu.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen'e katıldığını, bugün itibarıyla hava ve deniz sınırı kontrollerinin kaldırıldığını duyurdu.
Von der Leyen, bunun, Avrupa çapında milyonlarca AB vatandaşına fayda sağlayacağını, Schengen bölgesini daha güçlü kılacağını ifade etti.
AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson da bir sonraki aşamada kara sınırlarındaki kontrollerin de kaldırılacağını, bunun sene boyunca üye ülkeler arasındaki görüşmelerde ele alınacağını bildirdi.
Romanya ve Bulgaristan, 2007'de AB'ye üye olmuştu.
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Avusturya, uzun süredir, düzensiz göçün artabileceği kaygısıyla iki ülkenin Schengen'e dahil olmasına karşı çıkıyordu. Anlaşma, geçen yıl sonu sağlanmıştı.
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