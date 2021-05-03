İki ülke arasındaki muhtemel savaşa yeni senaryo! Çok daha hızlı şekilde işgal başlayabilir

Çin'in kendi ülkesine bağlı bir kara parçası olarak gördüğü, fakat bağımsızlık iddiasındaki Tayvan'la gerilimi devam ediyor. Uzmanlara göre olası bir işgal planında, Çin anakarasından Tayvan'a tank taşıyan uçaklar, gemilerden çok daha hızlı ve az görünür şekilde bir işgale başlayabilir.

Çin kaynaklarına göre, yeni bir WS-20 motoruna sahip Y-20 nakliye uçağı, çok daha fazla itme ve daha az yakıtla çalışabilecek ve daha kısa pistlerde kalkış ve iniş yapabilecek.

Daha zorlu koşullarda çalışma yeteneğinin artması, bir Y-20'nin askerleri, teçhizatı, malzemeleri, silahları ve hatta tank gibi büyük askeri platformları konuşlandırmaya yardımcı olabileceği yönündeki taktik senaryoları artırıyor.

Halk Kurtuluş Ordusu çok yakında, tam ölçekli Çin Ana Muharebe Tanklarını, ülkenin ilk yerli motoruna sahip dev nakliye uçağıyla taşıyabilecek.

Yeni WS-20 motorunun, henüz resmi olarak Y-20'ye entegre edildiği açıklanmasa da, Çin hükümetinin desteklediği Global Times gazetesinde yer alan çok sayıda habere göre, uçakta WS-20 görüldü.

Y-20'nin üreticisi olan ve devlete ait Çin Havacılık Endüstrisi Kurumu bünyesindeki Xi'an Aircraft Industry (Group) Company Ltd, daha önce hiç görülmemiş yüksek baypas oranına sahip bir turbofan motorunun fotoğraflarını yayınladı.

Uçağın Tip T99 ana muharebe tankını taşıma yeteneği, özellikle ABD Ordusu M1Abrams tanklarının denizaşırı gemilerle konuşlandırılması gerektiğinden, her türlü kara savaşı için çok mühim bir avantaj sağlayacak.

Dev bir tankın havadan getirilerek konuşlandırılması, yayılma saldırı zaman çizelgelerini katlanarak azaltır ve ağır mekanize bir kuvvetin çok farklı bir zaman çizelgesine göre saldırmasını sağlar.

Global Times'ta yer alan bir makaleye göre, "Yerli olarak üretilen motorlarla, Y-20, yakıt ikmali yapmadan, ana muharebe tankları gibi ağır ekipmanı taşırken uzun menzilli veya kıtalar arası uçuş yapabilir."

Uzmanlar, ABD ordusunda ise, Abrams gibi ağır mekanize araçların hava yoluyla seyahat edemeyeceği lojistik gerçekliğin, bu durum karşısında bir dezavantaj olduğunu söylüyor.

Bu durum aynı zamanda, ABD ordusunun, 'neden havadan atılabilen Mobil Korumalı Ateş Gücü hafif tankları hızla takip ettiğini açıklamaya yardımcı oluyor. Büyük tehditler veya bir tür büyük ölçekli kara savaşına acilen ihtiyaç duyulursa, savaşa zırhlı kuvvetler getirmek, öncelik haline gelecektir.

Gelişme akla ilk Tayvan'ı getirdi

T99 tipi tankların havadan konuşlandırılması, Çin kuvvetlerine hızlı bir işgal seçeneği sağlayabileceği için, akıllara ilk olarak savaşın eşiğinde olduğu Tayvan'ı getiriyor.

Çin anakarasından Tayvan'a geçen ve tank taşıyan uçaklar, tank taşıyan gemilerden çok daha hızlı ve daha az görünür hareket edecektir.

Hatta, ABD'nin Tayvan'a Abrams tanklarını satmaya çalışmasının nedenlerinden biri de, 'Çin işgaline karşı büyük zırhlı savunma sağlama' olabilir.

Tayvan adasında Abrams tanklarının olması, ABD ordusunun müdahale etmesi için zaman kazanmak ve istilayı yavaşlatmak için kullanılabilir.

Kaynak: star.com.tr