İki ülke arasındaki ilişkiyi 'yasak aşk'a benzetip tepki gösterdi!

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Prof. Dr. Ahmed er-Raysuni, Fas ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması ve karşılıklı ziyaretleri eleştirerek iki ülkenin ilişkisi hakkında "yasak aşk" benzetmesi yaptı.

Faslı âlim Raysuni, internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın Rabat ziyareti ile Fas-İsrail ilişkilerini değerlendirdi.

"Fas önemli bir yol ayrımında" başlığıyla yayımlanan açıklamada Raysuni, Fas'ın İsrail ile geliştirdiği ilişkilerin tanımanın ötesinde olduğunu ifade etti.

Raysuni, "Fas'ın siyonist düşmanla ilişkisi, bize söylendiği gibi ABD'nin Batı Sahra'da Fas'ın egemenliğini tanıması karşılığında ilişkilerin yeniden başlamasından ibaret değil." ifadelerini kullandı.

Fas'ın İsrail ile "yasak aşk" yaşadığını belirten Raysuni, karşılıklı ziyaretler ve anlaşmalarla ikili ilişkilerde gelinen duruma işaret etti.

Raysuni, "Fas ne silah ambargosu altında ne de müttefik arayışında. Siyonist düşman, bu alanlarda bize sızmak ve bizimle ticaret yaparak kendine bağlamak dışında ne yapacak?" değerlendirmesinde bulundu.

Fas-İsrail ilişkilerinde normalleşme

Rabat ile Tel Aviv arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 1993'te Filistinliler ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından başlamış ancak 2002'de İkinci İntifada sırasında Fas, bu ilişkileri durdurmuştu.

Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, 10 Aralık 2020'de Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu. Fas Kralı 6. Muhammed de İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamıştı.

Fas ile İsrail, 22 Aralık 2020'de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın 24-25 Kasım'daki Rabat ziyaretinde ise iki ülke arasında savunma alanında mutabakat zaptı imzalanmıştı.