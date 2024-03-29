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Dünya İki ülke arasında yeni iş birliği imzalandı! Irak Elektrik Bakanlığı 5 yıl satın alacak... Doğalgaz anlaşması yapıldı
Dünya

İki ülke arasında yeni iş birliği imzalandı! Irak Elektrik Bakanlığı 5 yıl satın alacak... Doğalgaz anlaşması yapıldı

Yeniakit Publisher
2024-03-29 18:08:00 - 2024-03-29 18:11:02
İki ülke arasında yeni iş birliği imzalandı! Irak Elektrik Bakanlığı 5 yıl satın alacak... Doğalgaz anlaşması yapıldı

Irak, İran'dan 5 yıl boyunca doğal gaz satın alacak.

Irak, İran ile 5 yıllık doğal gaz ithalatı anlaşması imzaladığını duyurdu.

Irak Elektrik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Elektrik Bakanı Ziyad Ali Fazıl, İran Ulusal Gaz Şirketi ile gaz ithalatı konusunda 5 yıllık anlaşmayı imzaladı.

Buna göre Irak, 5 yıl boyunca İran'dan günlük 50 milyon metreküp gaz ithal edecek.

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