İki ülke arasında vize kalktı! Türkiye bir ülkeye daha kimlikle seyahat edebilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Angola ziyaretinin ardından Türkiye ile Angola arasında vize anlaşması yapıldı. İki ülke arası seyahatlerde vize muafiyeti getirildi.

Ankara'da 27 Temmuz 2021'de "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Angola Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri İçin Vize Muafiyetine Dair Anlaşma" imzalandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı

Anlaşmanın onaylanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Anlaşma, Türkiye ve Angola'daki diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vize muafiyetine ilişkin genel hüküm ve koşulları içeriyor.

90 gün vizesiz kalınabilecek

Buna göre, ülkesinden çıktığı esnada asgari 6 ay geçerliliği bulunan pasaport hamili Türk ve Angola vatandaşları, diğer tarafın ülkesine girmek, ülkesinden transit geçmek, çıkmak ve her 180 günlük dönem içinde 90 günü aşmamak kaydıyla geçici olarak kalmak için vize zorunluluğundan muaf tutulacak.