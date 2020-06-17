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Dünya

İki ülke arasında tehlikeli gerginlik! Çok sayıda asker öldü

Çin'le Hindistan arasında çıkan çatışmada yaralanan 17 askerin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 20'ye yükseldi. İki ülkenin de sınıra asker takviyesi devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 10:03:00 - 2020-06-17 10:05:23
İki ülke arasında tehlikeli gerginlik! Çok sayıda asker öldü

Hindistan ile Çin arasında Himalayalar'da bulunan tartışmalı sınır bölgesinde Çin-Hindistan güçleri arasında yaşanan çatışmada bilanço artıyor. Hindistan Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Ladakh bölgesinde yaşanan çatışmada yaralanan 17 askerin hayatını kaybettiği bildirildi. Çin tarafında ölü sayısına yönelik herhangi bir açıklama yapılmazken, Hindistan Dışişleri Bakanlığı her iki tarafta da ölenler olduğunu öne sürdü

Çatışmaların bölgesi

Çin, Hindistan güçlerini Galwan Vadisi'ni geçmekle suçluyor. Çatışmaya neden olan bölge, 3 bin 500 kilometrelik bir sınırdan oluşuyor. Her iki ülke de yıllardır karşı tarafa ateş açılmadığı konusunda ısrarcı olurken, son olarak Hindistan Ordusu karşı tarafa ateş açılmadığını ifade etti.

3 asker daha hayatını kaybetti

Günün ilk saatlerinde Hint Ordusu Hint 1 subay ile 2 askerin hayatını kaybettiğini, her iki taraftan üst düzey askeri yetkililerin durumu kontrol altına almak için görüştüklerini bildirmişti. 

Çin'den Hindistan'a uyarı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian ise, Hindistan'a tek taraflı bir eylemde bulunmama çağrısı yaparak, "Hindistan sınırı dün iki kez geçti. Hint güçlerinin düzenlediği provokasyon ve saldırılar her iki sınır gücü arasında fiziksel çarpışmalara neden oldu" ifadelerini kullanmıştı.

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