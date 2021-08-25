  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Batılı ülkeleri eleştiren İspanya'dan Afganistan çıkışı
Türk Yıldızları semada nefes kesti
Rusya'nın kamu borcu açıklandı
Kocaeli'de operasyon: Gözaltılar var
Dünya İki ülke arasında sürpriz adım! Ordular harekete geçti
Dünya

İki ülke arasında sürpriz adım! Ordular harekete geçti

Türkiye’nin dost ülkesi Pakistan ile Kazakistan arasında ortak askeri tatbikat başladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 12:08:00 -
İki ülke arasında sürpriz adım! Ordular harekete geçti

Pakistan ile Kazakistan özel kuvvetleri arasında ortak askeri tatbikatın başladığı bildirildi.

Dostarym III adlı tatbikatın amacının, terörle mücadele alanında iki ülke orduları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi olduğu açıklandı.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Pakistan ile Kazakistan arasındaki "Dostarym III" tatbikatının, Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Pabbi kasabasında başladığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu tatbikat ile terörle mücadele alanında iki ülke orduları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

İki ülke arasında belirli aralıklarla gerçekleştirilen tatbikatların ilki, 2017'de Pakistan'da, ikincisi de 2019'da Kazakistan'da yapılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay