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Korona Virüs İki ülke arasında 'mutasyon' gerilimi
Korona Virüs

İki ülke arasında 'mutasyon' gerilimi

İngiltere'de mutasyona uğrayan koronavirüs, Britanya ve Güney Afrika arasında gerilime yol açtı. İki ülke arasında 'hangi varyantın daha bulaşıcı ve tehlikeli olduğu' konusunda tartışma çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 00:46:00 -
İki ülke arasında 'mutasyon' gerilimi

İngilte'de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olduğu açıklanan mutasyon koronavirüs, tüm dünyada endişeleri arttırırken Britanya ve Güney Afrika arasında gerilime yol açtı. İki ülke arasında hangi varyantın daha bulaşıcı ve tehlikeli olduğu konusunda tartışma çıktı.

Britanya Sağlık Bakanı Matt Hancock, Çarşamba günü Güney Afrika'dan gelişlere kısıtlama getirildiğini açıklarken, bu ülkedeki varyantın son derece endişe verdiğini, Britanya'dakinden daha bulaşıcı olduğunu ve daha da ileri mutasyon geçirmiş koronavirüs türünün görüldüğünü iddia etti.

Güney Afrika Sağlık Bakanı Zwelini Mkhize ise söz konusu iddiaları reddetti. Bakan Mkhize, Güney Afrika'da görülen varyantın Britanya'dakinden daha bulaşıcı ve tehlikeli olmadığını dile getirdi.

"Daha bulaşıcı olduğuna dair kanıt yok"

Zwelini Mkhize, "Hancock'ın ileri sürdüğü 501.V2 varyantının Britanya'daki varyanttan daha bulaşıcı olduğu iddiasına dair şimdilik kanıt yok. Britanya'daki varyanttan ve diğer herhangi varyanttan daha ağır hastalığa yol açtığına ya da can kayıplarını artırdığına dair de kanıt yok" şeklinde konuştu.

Güney Afrika'daki varyanta benzer bir mutasyondan geçen Britanya'daki varyantın ilkin ülkenin güneydoğusundaki Kent'te Eylül ayında görüldüğüne dair kanıt olduğuna dikkat çeken Mkhize, "Bu, Güney Afrika'daki varyantın gelişmiş gözüktüğü tarihten yaklaşık bir ay öncesine denk geliyor" dedi.

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