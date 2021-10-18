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Dünya İki ülke arasında kriz! Hava saldırısı iddiası
Dünya

İki ülke arasında kriz! Hava saldırısı iddiası

Etiyopya ordusunun Tigray'a hava saldırısı düzenlediği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 16:15:00 -
İki ülke arasında kriz! Hava saldırısı iddiası

Etiyopya ordusunun Tigray bölgesine düzenlediği hava saldırısı sonucu en az 3 kişinin öldüğü öne sürüldü.

İki insani yardım çalışanı, ordunun Mekele'de hava saldırısı düzenlediğini belirterek, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.

Ordu yetkilileri, saldırıyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Mekele sakinlerinden Kindeya Gebrehiwot, Associated Press’e yaptığı açıklamada, pazar yerinin bombalandığını kaydederek, çok sayıda kişinin yaralandığını iddia etti.

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