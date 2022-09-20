  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset İki ülke arasında kritik temas! ABD'den Türkiye'ye övgü
Siyaset

İki ülke arasında kritik temas! ABD'den Türkiye'ye övgü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye'ye tahıl koridoru için övgüde bulunduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-20 19:54:00 -
İki ülke arasında kritik temas! ABD'den Türkiye'ye övgü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede Türkiye'nin tahıl koridoru anlaşmasındaki çabalarını övdü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD’nin New York kentinde yaptığı görüşmeye ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Güney Kafkasya'daki gerilim ele alındı

Açıklamada, Blinken ve Çavuşoğlu’nun görüşmede, Güney Kafkasya'daki gerilimi ele aldığı belirtilerek, Blinken’ın ABD'nin Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki diyaloğu kolaylaştırmak ve ihtilafa uzun vadeli siyasi bir çözüm bulunmasına yardımcı olmak için çalışmaya devam edeceğini kaydettiği aktarıldı.

Türkiye'nin tahıl koridoru çabalarına övgü

Görüşmede Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşına yanıt olarak NATO’nun birlikte hareket etmesinin önemine vurgu yapıldığı belirtilen açıklamada, Bakan Blinken’ın Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden sevkiyatının devam etmesi konusunda Türkiye’nin diplomatik çabalarını övdüğü belirtilerek, BM aracılığındaki anlaşmaların sürdürülmesine ve Rusya’nın yaptıklarından sorumlu tutulmasının önemini vurgu yaptığı aktarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23