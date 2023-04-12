  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Uyuşturucu baronu polisi görünce bakın ne yapmış! Operasyonun detayları ortaya çıktı

Şok eden F-35 gelişmesini duyuran Mesut Hakkı Caşın'dan Milli Muharip Uçak tepkisi: Bu çok yanlış

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Davutoğlu ve Babacan'ı yerin dibine sokan sözler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yavaş ve İmamoğlu'na gönderme

CHP’liler çılgına dönecek! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Sadullah Ergin savunması

İmamoğlu'nun vadedip yapmadıklarını bakanlık ortaya çıkardı! 630 km demişti sadece 7 km yaptı!

Tarih belli oldu! Türkiye için bir ilk olacak

25 dakikalık görüşme! Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Sinan Oğan'dan zirve sonrası dikkat çeken sözler

YSK'ya verdikleri aday listesini geri çektiler! "Cumhur İttifakı’nı destekleyeceğiz"

İran'dan çok büyük skandal! Deprem yardımları adı altında bakın ne yaptılar
Gündem İki ülke arasında kritik görüşme! Türkiye'den İsrail'e Mescid-i Aksa uyarısı
Gündem

İki ülke arasında kritik görüşme! Türkiye'den İsrail'e Mescid-i Aksa uyarısı

Yeniakit Publisher
2023-04-12 20:09:00 - 2023-04-12 20:16:53
İki ülke arasında kritik görüşme! Türkiye'den İsrail'e Mescid-i Aksa uyarısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Eli Cohen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Mescid-i Aksa'daki provokasyonların tekrarlanmaması gerektiği vurgusu yapıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Eli Cohen ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail hükümetinin ramazan sonuna kadar Mescid-i Aksa'ya Müslümanların dışında kimsenin girmesine izin verilmemesi kararını gerginliğin azaltılması bakımından olumlu bulduğunu belirtti ve Mescid-i Aksa'da provokasyonların tekrarlanmaması gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Cohen ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Mescid-i Aksa bağlamındaki son gelişmeler ele alındı.

Mescid-i Aksa'da provokasyon uyarısı

Çavuşoğlu, İsrail hükümetinin ramazan ayı sonuna kadar Mescid-i Aksa'ya Müslümanların dışında kimsenin girmesine izin verilmemesi kararını gerginliğin azaltılması bakımından olumlu bulduğunu ifade etti ve Mescid-i Aksa'da provokasyonların tekrarlanmaması gerektiğini vurguladı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin gerginliğin azaltılması için her türlü katkıyı sağlayacağını belirtti.

Ne olmuştu?

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gün üst üste müdahale etmesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrai'in Mescid-i Aksa baskınıyla bölgede 4 Nisan'da başlayan gerilim, 7 Nisan Cuma gecesinin ilk saatlerinde İsrail'den Gazze ve Lübnan'a yönelik düzenlenen saldırılarla iyice tırmanmıştı. Buna karşılık Gazze'den de İsrail yönüne roketler fırlatılmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 11 Nisan'da ise fanatik Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını ramazan ayının sonuna kadar durdurma kararı almıştı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada Savunma Bakanı Gallant, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Başkanı Ronen Bar ve Emniyet Müdürü Yaakov Shabtai'nin tavsiyesi üzerine Başbakan Netanyahu'nun, "Yahudi ziyaretçi ve turistlerin" ramazan ayının sonuna kadar Mescid-i Aksa'ya girmelerinin engellenmesine karar verdiği belirtilmişti.

Türkiye'den işgalci İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi!
Türkiye'den işgalci İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi!

Siyaset

Türkiye'den işgalci İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi!

Bakan Akar'dan Mescid-i Aksa'da Müslüman kanını akıtan azgın İsrail'e tepki!
Bakan Akar'dan Mescid-i Aksa'da Müslüman kanını akıtan azgın İsrail'e tepki!

Dünya

Bakan Akar'dan Mescid-i Aksa'da Müslüman kanını akıtan azgın İsrail'e tepki!

İslam İşbirliği Teşkilatı: Mescid-i Aksa Müslümanlara aittir
İslam İşbirliği Teşkilatı: Mescid-i Aksa Müslümanlara aittir

Dünya

İslam İşbirliği Teşkilatı: Mescid-i Aksa Müslümanlara aittir

Siyonist İsrail'den Mescid-i Aksa engeli! 50 yaş altını içeri almıyorlar
Siyonist İsrail'den Mescid-i Aksa engeli! 50 yaş altını içeri almıyorlar

Dünya

Siyonist İsrail'den Mescid-i Aksa engeli! 50 yaş altını içeri almıyorlar

BBC'de, CNN'de bunları göremezsiniz! Mescid-i Aksa'daki zulmün en net görüntüsü
BBC'de, CNN'de bunları göremezsiniz! Mescid-i Aksa'daki zulmün en net görüntüsü

Dünya

BBC'de, CNN'de bunları göremezsiniz! Mescid-i Aksa'daki zulmün en net görüntüsü

Türkiye dünyaya net mesaj verdi! İsrail'e Mescid-i Aksa çağrısı
Türkiye dünyaya net mesaj verdi! İsrail'e Mescid-i Aksa çağrısı

Gündem

Türkiye dünyaya net mesaj verdi! İsrail'e Mescid-i Aksa çağrısı

Yahudi siviller Mescid-i Aksa'ya saldırdı!
Yahudi siviller Mescid-i Aksa'ya saldırdı!

Dünya

Yahudi siviller Mescid-i Aksa'ya saldırdı!

İsrail'den Mescid-i Aksa yasak yapma kararı: Yahudilerin girişi yasaklandı! Bayrama kadar durdurdular
İsrail'den Mescid-i Aksa yasak yapma kararı: Yahudilerin girişi yasaklandı! Bayrama kadar durdurdular

Dünya

İsrail'den Mescid-i Aksa yasak yapma kararı: Yahudilerin girişi yasaklandı! Bayrama kadar durdurdular

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23