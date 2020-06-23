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Dünya

İki ülke arasında gerginlik! 'Saldırıya karşılık verdik'

Sudan ordusu, Etiyopya tarafından Sudan askerlerine yönelik saldırıya karşılık verildiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-06-23 07:57:00 - 2020-06-23 08:03:55
İki ülke arasında gerginlik! 'Saldırıya karşılık verdik'

Ordudan yapılan açıklamada, pazar günü akşam saatlerinde Etiyopya ordusunun bazı güçlerinin, Faşka bölgesinde Atbera Nehri’nin doğu kıyısındaki El Enfal mevkisinde Sudan güçlerine yönelik saldırısına karşılık verildiği ifade edildi.

Sudan topraklarına giren Etiyopya güçlerine yapılan karşı saldırı sonucu, Etiyopya askerlerinin ağır kayıplar vererek bölgeden uzaklaştığı aktarıldı.

Açıklamada, iki ülke askeri yetkililerinin diyaloğu sürdürme ve itidalli davranma konusunda görüş birliğine vardığı kaydedildi.

Kadarif Valisi Tuğgeneral Nasreddin Abdulkayyum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Etiyopya güçlerinin pazar günkü saldırısında bir Sudan askerinin hafif yaralandığını bildirmişti.

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