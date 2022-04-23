İki ülke arasında asfalt yüzünden gerilim arttı!
Afganistan yönetiminin sınır bölgesindeki bir yolu asfaltla kaplamak istemesi, İran güçlerinin ise buna karşı çıkması nedeniyle iki ülke askeri arasında gerginlik yaşandı.
Herat ilinde Afganistan ile İran'ı birbirine bağlayan İslam Kale sınır bölgesinde askeri güçler arasında gerilim yaşandığı bildirildi.
Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, bölgede bugün sabah saatlerinde İran ordusuna ait bir pikap sınır hattını aşarak Afganistan'a girdi.
Afganistan ordu güçleri, sınırı aşan askeri araca el koydu. Bunun ardından sınır hattında taraflar arasında tansiyon yükseldi.
Gerilime, Afganistan yönetiminin sınır bölgesindeki bir yolu asfaltla kaplamak istemesi, İran güçlerinin ise buna karşı çıkmasının yol açtığı belirtildi.
Bölgede tansiyon hala yüksek.
İran ve Afganistan yaklaşık 900 kilometrelik bir sınıra sahip.
İran, Taliban'ı Afganistan'ın yönetimi olarak tanımasa da iki ülke arasında diplomatik temaslar, iki ülke arasında ticaret ve ulaşım sürüyor.
Kaynak: Mepa News