İki uçak havada çarpıştı!
Meksika'nın Durango eyaletinde iki özel yolcu uçağının çarpışması sonucu biri çocuk, 5 kişi hayatını kaybetti.
Meksika'nın Durango eyaletinde iki özel yolcu uçağının çarpışması sonucu biri çocuk, 5 kişi hayatını kaybetti.
Eyalet yetkilileri, yerel saatle dün sabah saatlerinde biri kalkış, diğeri iniş yapan iki özel uçağın çarpıştığını söyledi.
Yetkililer, kazanın ardından uçakların alev aldığını ve kazada biri çocuk 5 kişinin öldüğünü bildirdi.
Uçakların ikisinin de Cessna marka hafif uçak olduğu kaydedildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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