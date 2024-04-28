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Spor İki Türk devi Fenerbahçe ile Beşiktaş... Herkes şampiyonluk yarışına tutundu diyerek değerlendirdi
Spor

İki Türk devi Fenerbahçe ile Beşiktaş... Herkes şampiyonluk yarışına tutundu diyerek değerlendirdi

Yeniakit Publisher
2024-04-28 10:19:00 - 2024-04-28 10:24:09
İki Türk devi Fenerbahçe ile Beşiktaş... Herkes şampiyonluk yarışına tutundu diyerek değerlendirdi

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Spor yazarları derbi için değerlendirmelerde bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 34'üncü haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonucun ardından Galatasaray'la puan farkını yeniden 4'e indirdi. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34'üncü haftasında Beşiktaş'ı konuk etti. Dev karşılaşma Ülker Stadyumu'nda oynandı. Heyecan dolu derbide Volkan Bayarslan düdük çaldı. Kritik mücadelede Volkan Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ile Serkan Olguncan üstlendi. Fenerbahçe, dev derbide Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla geçme başarısı gösterdi.
Fenerbahçe'nin gollerini 30'uncu dakikada Michy Batshuayi ile 69'uncu dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti. Beşiktaş'ta fileleri 82'nci dakikada Cenk Tosun havalandırdı. Beşiktaş'ta Al Musrati, 25'inci dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 89'a yükseltti ve lider Galatasaray'la olan farkı yeniden 4'e düşürdü. Beşiktaş ise 51 puanda kaldı.

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