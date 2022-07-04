İki terörist daha etkisiz hale getirildi!
Jandarma Genel Komutanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Yeni Akit/Ankara
Jandarma Genel Komutanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan paylaşımda, “Şırnak-Beytüşşebap kırsalında, Şırnak Bölge Komutanlığı koordinesinde, Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucuları timlerince başlatılan J-SİHA destekli EREN ABLUKA-17 operasyonu kapsamında 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.