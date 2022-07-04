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Gündem İki terörist daha etkisiz hale getirildi!
Gündem

İki terörist daha etkisiz hale getirildi!

Jandarma Genel Komutanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-07-04 16:09:00 -
İki terörist daha etkisiz hale getirildi!

Yeni Akit/Ankara

Jandarma Genel Komutanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan paylaşımda, “Şırnak-Beytüşşebap kırsalında, Şırnak Bölge Komutanlığı koordinesinde, Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucuları timlerince başlatılan J-SİHA destekli EREN ABLUKA-17 operasyonu kapsamında 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

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