İki takım ligden çekildi! Son hafta derbi heyecanı yaşanacak

Türkiye 6 Şubat 2023'te 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem ile sarsındı. Binlerce insanımız depremle birlikte yaşamını yitirdi. Halen 10 ilde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Süper Lig'de bulunan Gaziantep FK ve Hatayspor ligden çekildi. İki takım gelecek sezon yine Süper Lig'de yer alabilecek. Takımların çekilmesiyle birlikte fikstürde de bir değişiklik oldu.

Fanatik'te yer alan haberde dört büyüklerin hükmen maçlardan alacağı puanlar ve derbilerin oynanacağı tarihlerle ilgili bilgiler yer aldı.

Süper Lig'in dört büyük takımının üçü ligin ikinci devresinde henüz Gaziantep FK ve Hatayspor ile karşı karşıya gelmedi. Dolayısıyla Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray bu maçlardan 6'şar puan alacak. Trabzonspor ise Hatayspor ile iki maçını da oynadı, Gaziantep FK ile ikinci devrede karşı karşıya gelmedi. Bordo-mavililer, Gaziantep FK maçından hükmen galibiyet nedeniyle 3 puan alacak.

Lig derbiyle tamamlanacak

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe sezonu derbi ile kapatacak. Galatasaray'ın Süper Lig'deki son maçı Hatayspor'a, Fenerbahçe'nin son maçı ise Gaziantep FK'ya karşıydı.

Hatayspor ile Gaziantep FK'nın ligden çekilmesinin ardından ezeli rakipler, ligin son maçında Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

DÖRT BÜYÜKLERİN HÜKMEN GALİP GELECEĞİ MAÇLAR

Galatasaray

Gaziantep FK - Galatasaray

Atakaş Hatayspor - Galatasaray

Fenerbahçe

Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe

Fenerbahçe - Gaziantep FK

Beşiktaş

Beşiktaş - Gaziantep FK

Beşiktaş - Atakaş Hatayspor

Trabzonspor

Gaziantep FK - Trabzonspor