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Dünya İki süper güç arasında kritik temas! "Gerim adım at" uyarısı
Dünya

İki süper güç arasında kritik temas! "Gerim adım at" uyarısı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı ilk görüşmede ABD'nin Tayvan konusunda geri adım atmasını isteyeceği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 11:44:00 -
İki süper güç arasında kritik temas! "Gerim adım at" uyarısı

İki ülke arasında aralarında başta Çin'in kendi parçası olarak gördüğü Tayvan olmak üzere ticaret, teknoloji ve Sincan'da yaşanan insan hakları ihlalleri gibi birçok konuda anlaşmazlık yaşanırken Şi ve Biden'ın Pekin yerel saati ile yarın sabah bir görüşme gerçekleştirmesi planlanmış durumda.

İki ülke arasında kritik zirve

Çin'de China Daily gibi devlet basın kuruluşları Çin-ABD ilişkileri gibi önemli konularda yetkililer tarafından bilgilendirilirken daha önce Çinli liderlerin hangi konulara öncelik verecekleri konusunda doğru tahminlerde bulunmuşlardı.

Global Times'ın bugünkü manşetinde "Tayvan sorunu Çin'in nihai kırmızı çizgisi" ifadesi yer alırken, haberde "Çin ve ABD arasında stratejik bir sorun yaşanmasının önüne geçmek için ABD Tayvan konusunda geri adım atmalı ve bu konuya müdahil olmamalı" denildi.

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