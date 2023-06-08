İki siyasi parti birleşiyor!
CHP listelerinden milletvekili seçilen TDP lideri Mustafa Sarıgül, Türkiye Değişim Partisi'nin CHP ile birleşeceğini duyurdu.
CHP listelerinden milletvekili seçilen TDP lideri Mustafa Sarıgül, Türkiye Değişim Partisi'nin CHP ile birleşeceğini duyurdu.
Mustafa Sarıgül'ün Genel Başkanı olduğu Türkiye Değişim Partisi, CHP'ye katılacak. Birleşme kararı, TDP'nin Parti Meclisi toplantısında alındı. Toplantıdan sonra açıklama yapan Sarıgül, "TDP bugün elini taşın altına koymuştur ve Kılıçdaroğlu'nun yanında olmaya devam edecektir" dedi.
TDP, CHP'ye katılmak için kurultay düzenleyecek.