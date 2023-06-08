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Siyaset İki siyasi parti birleşiyor!
Siyaset

İki siyasi parti birleşiyor!

Yeniakit Publisher
2023-06-08 13:46:00 -
İki siyasi parti birleşiyor!

CHP listelerinden milletvekili seçilen TDP lideri Mustafa Sarıgül, Türkiye Değişim Partisi'nin CHP ile birleşeceğini duyurdu.

CHP listelerinden milletvekili seçilen TDP lideri Mustafa Sarıgül, Türkiye Değişim Partisi'nin CHP ile birleşeceğini duyurdu.

Mustafa Sarıgül'ün Genel Başkanı olduğu Türkiye Değişim Partisi, CHP'ye katılacak. Birleşme kararı, TDP'nin Parti Meclisi toplantısında alındı. Toplantıdan sonra açıklama yapan Sarıgül, "TDP bugün elini taşın altına koymuştur ve Kılıçdaroğlu'nun yanında olmaya devam edecektir" dedi.

TDP, CHP'ye katılmak için kurultay düzenleyecek.

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Yorumlar

Millet

Şimdi tamam oldular, bi tik tokçu eksikti, oda geldi, tamam oldular.

OMUT

Deyil iki on iki birleşseler boş . Birde bay bay kemalın gidici olduğunu biliyor , belki bir omutla bir yer edimirim diye gitmiş . EKREMİN adamı mı Acaba?
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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