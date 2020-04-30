İki sezaryen üstüne normal doğum yaptı

Samsun’da üst üste iki kez sezaryen doğum yapan anne, üçüncü çocuğunda normal doğum yaptı. Operasyonu başarılı bir şekilde gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Erdem Özhan, bu gibi koşullarda anne adayının azim ve kararlığının çok önemli olduğunu söyledi.

Üst üste iki kez sezaryen doğum yapan anne Özlem Atıcı, normal doğum yaparak sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi. Operasyonu başarıyla gerçekleştiren Büyük Anadolu Hastaneleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. S. Erdem Özhan, sezaryen doğum yapan kadınların sonraki doğumlarını normal yapmasının mümkün olduğunu belirterek, "Özellikle bazı sağlık sorunları yaşayabilecek anne adayları için normal doğum zararlı olabilir ve sezaryen yapılması gerekebilir. Unutmamak gerekir ki, sezaryen bir ameliyattır. Normal doğum ise anneye ve bebeğe sağladığı yararlar çok önemlidir" dedi.

"Kriterleri var"

Sezaryen doğum sonrası normal doğum yapmak isteyen anne adaylara uyarılarda bulunan Dr. Özhan, "Anne adaylarının hep merak ettiği ve bizlere sorduğu soruların başında, sezaryen sonrası normal doğum olabilir mi? sorusu gelmektedir. Sezaryen sonrası normal doğum da bazı kriterlerimiz var doğumdan sonra en az 2 yıl geçmeli pelvis yapısının vajinal doğuma uygun olması, geçirilmiş sezaryen kesisinin yatay olması, bebeğin önde gelen kısmının baş olması gibi. burada hastanın azim ve kararlığı da çok önemli bir durumdur"diye konuştu.

"Sezaryen doğumun zorluklarını yaşadı"

Doğumun başarılı bir şekilde geçtiği ifade eden Dr Özhan, "Burada Özlem hanım da iki kez sezaryen doğum yapmış ve doğum sonrası günlük yaşamında bazı zorluklar yaşamış bir annemiz. Bu gebeliğinde normal doğum yapmak istediğini söyleyerek bize başvurdu. Uyumlu bilinçli bir anne ve azminden emin olduk. Kendisine oluşabilecek riskleri anlattık. Yatışı sonrası servikal balon takarak rahim ağzında mekanik olarak açılma sağladık ve bu şekilde süreci başlattık. Acil durum önlemlerimizi aldık, ameliyathanemizi sürekli açık tuttuk ve tedbirlerimiz neticesinde bir anne bebek hatta baba buluşmasını böyle hayranlık uyandıran öykü ile mutlu sonla tamamladık " şeklinde konuştu.