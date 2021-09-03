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Sağlık İki şehir "mavi" kategoriye geçti
Sağlık

İki şehir "mavi" kategoriye geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilk doz aşı olan nüfusu yüzde 75'i geçen Sivas ve Malatya'nın "mavi" kategorideki iller arasında yerlerini aldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-09-03 00:15:00 -
İki şehir "mavi" kategoriye geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilk doz aşı olan nüfusu yüzde 75'i geçen Sivas ve Malatya'nın "mavi" kategorideki iller arasında yerlerini aldığını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Sivas ve Malatya, 18 yaş ve üstü nüfusta yüzde 75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranlarıyla, Kovid-19 Risk Haritası'nda artık mavi. İkinci doz aşıyı yaptırma oranı Sivas'ta yüzde 61,8, Malatya'da yüzde 57,2. İlk doz oranı hızla yüzde 100'e yaklaşırken ikinci dozda da yüksek başarı bekliyoruz. Tebrikler."

Böylelikle Türkiye'de "mavi" kategoride yer alan il sayısı 55'e yükseldi.

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