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Dünya İki savaş uçağı havada çarpıştı!
Dünya

İki savaş uçağı havada çarpıştı!

Yeniakit Publisher
2023-08-27 12:34:00 -
İki savaş uçağı havada çarpıştı!

Ukrayna ordusuna ait 2 savaş uçağı muharebe görevi yaparken havada çarpıştı. Feci kazada 3 pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna ordusuna ait 2 savaş uçağı muharebe görevi yaparken havada çarpıştı. Feci kazada 3 pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, dün Jitormir bölgesinde feci bir uçak kazasının meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, “Muharebe görevini yerine getirirken iki L-39 tipi savaş uçağı gökyüzünde çarpıştı. Ne yazık ki 3 pilot hayatını kaybetti.” ifadeleri kullanıldı.

Ölen pilotlar arasında 40. Taktik Havacılık Tugayının “JUICE” çağrı işaretli tanınmış bir pilotunun da bulunduğu aktarılan açıklamada, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
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