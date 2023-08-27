İki savaş uçağı havada çarpıştı!
Ukrayna ordusuna ait 2 savaş uçağı muharebe görevi yaparken havada çarpıştı. Feci kazada 3 pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.
Ukrayna ordusuna ait 2 savaş uçağı muharebe görevi yaparken havada çarpıştı. Feci kazada 3 pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.
Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, dün Jitormir bölgesinde feci bir uçak kazasının meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, “Muharebe görevini yerine getirirken iki L-39 tipi savaş uçağı gökyüzünde çarpıştı. Ne yazık ki 3 pilot hayatını kaybetti.” ifadeleri kullanıldı.
Ölen pilotlar arasında 40. Taktik Havacılık Tugayının “JUICE” çağrı işaretli tanınmış bir pilotunun da bulunduğu aktarılan açıklamada, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
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