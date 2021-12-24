İki renkli kek tarifi, nasıl yapılır?

Hem kolay hem de lezzetli kek tarifi arayanlar iki renkli kek

İki Renkli Kek tarifi

Malzemeler

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

1 kabartma tozu

1 paket vanilya

2. 5 yemek kaşığı kakao

Yapılışı

Yumurta ve şekeri 5 dk. boyunca mikserle beyazlaşıncaya kadar çırpıyoruz. Süt, sıvı yağı ekleyip karıştırıyoruz. Son olarak unu, kabartma tozu ve vanilyayı ekliyoruz. Çırpmaya devam ediyoruz. Hamuru ikiye bölüp birine kakaoyu ekliyoruz. Kek kalıbını yağlayıp beyaz karışımın yarısından döküyoruz. Üstüne kakaolu karışımın yarısından döküp kalanını da sırayla döküyoruz. 180 derecede pişiriyoruz. Afiyet olsun.