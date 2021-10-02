İki program sonrası kovuldular! Mustafa Keser ile Bülent Ersoy birbirine girdi

Şu sıralar sahte PCR testi iddiaları nedeniyle orkestrasının tutuklanmasıyla gündemde olan Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in sunduğu 'Benzemez Kimse Bize' programı sadece iki bölüm yayında kalabildi.

Programa son verilmesinin ardından Mustafa Keser ile Bülent Ersoy birbirine girdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Keser, aksaklıkların Ersoy'dan kaynaklı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ne yazık ki yanıldım"

"Sevgili müzik dostları; Bülent Ersoy ile olan programla ilgili görüş ve düşünceleriniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu programa başlamadan önce sizlerin de izlediğiniz ve gördüğünüz gibi bazı aksaklıkların olabileceğini, programa başlamadan önce öngörmüştüm ancak, kendisinden hem yaş hem de sanatça daha büyük birinin yanında daha saygılı olacağını düşünerek programı kabul ettim.

Ve ne yazık ki yanıldım. Hepinizden bunun için özür diliyorum. Yukarıda zikrettiğim aksaklıkların yapımcımız Sayın Polat Yağcı ve Sayın Star TV kanal yönetiminin hiçbir dahli ve ilgisi yoktur.



Bütün aksaklıkları Sayın Bülent Ersoy'un yersiz kapris ve tutumundan kaynaklanmıştır. İleriki günlerde de bir basın toplantısı yaparak bununla ilgili sizleri daha geniş bir çerçevede bilgilendireceğim."

Sarhoş yayına çıktığı iddia edilmişti

Programın açılış konuşmasını yapan Bülent Ersoy'un konuşması ve davranışları, sosyal medyanın gündemine düşerken Ersoy'un sarhoş olarak yayına çıktığı iddia edilmiş, Diva, canlı yayında ağzına tek damla içki almadığını heyecanlandığını açıklamıştı.

'Son program kovulduk'

Öte yandan Yıldız Tilbe'nin konuk olduğu programın ilk bölümünde; mikrofonu açık kalan Bülent Ersoy'un 'Son program kovulduk' dediği duyulmuştu.

Son programda Bülent Ersoy ve Mustafa Keser arasında soğuk rüzgarlar esmiş, ikili birbirleriyle konuşmazken özellikle programın sonlarında birbirlerinin yüzüne bakmamayı tercih etmiş, programın finalini Keser yapmıştı.