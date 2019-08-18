İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı Samsun'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Kezban Sarı (30) idaresindeki 55 AAB 363 plakalı otomobil ile Mutlu Kandemir'in (37) kullandığı 55 DF 737 plakalı otomobil, Doğankaya Mahallesi'nde çarpıştı. Anne ve kızları yaralandı Kazada sürücüler ile Sarı'nın kullandığı otomobildeki Necla (19) ve İclal Sarı (19) yaralandı. Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Necla Sarı'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.