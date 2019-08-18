İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Samsun'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.18 Ağustos 2019 Pazar 15:15
Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kezban Sarı (30) idaresindeki 55 AAB 363 plakalı otomobil ile Mutlu Kandemir'in (37) kullandığı 55 DF 737 plakalı otomobil, Doğankaya Mahallesi'nde çarpıştı.
Anne ve kızları yaralandı
Kazada sürücüler ile Sarı'nın kullandığı otomobildeki Necla (19) ve İclal Sarı (19) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Necla Sarı'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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