İki otomobil kavşakta çarpıştı: 7 yaralı Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde Sapanca İlçe Hastanesi önündekikavşakta meydana geldi. Suudi Arabistan vatandaşı Mostafa Alshoweyer yönetimindeki otomobil ile Begüm Alakuş'un kullandığı otomobil kavşakta çarpıştı. Alakuş'un otomobili çarpmanın etkisiyle ters döndü. Ters dönen araçtaki yaralılar çevredekiler ve ekipler tarafından araçtan çıkartıldı. Kazada Begüm Alakuş, çocukları Ekin (4) ve Kenan Alakuş ile diğer aracın sürücüsü Mostafa Alshoweyer ve araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.