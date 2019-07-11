İki otomobil kavşakta çarpıştı: 7 yaralı
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.11 Temmuz 2019 Perşembe 16:22
Kaza öğle saatlerinde Sapanca İlçe Hastanesi önündekikavşakta meydana geldi. Suudi Arabistan vatandaşı Mostafa Alshoweyer yönetimindeki otomobil ile Begüm Alakuş'un kullandığı otomobil kavşakta çarpıştı. Alakuş'un otomobili çarpmanın etkisiyle ters döndü.
Ters dönen araçtaki yaralılar çevredekiler ve ekipler tarafından araçtan çıkartıldı.
Kazada Begüm Alakuş, çocukları Ekin (4) ve Kenan Alakuş ile diğer aracın sürücüsü Mostafa Alshoweyer ve araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
YORUM YAZ