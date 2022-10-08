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Yerel İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Yerel

İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-08 07:02:00 -
İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre; Edirne'nin Barutluk Mahallesi'nde H.N idaresindeki 22 ABE 506 plakalı otomobil, T.M idaresindeki 22 AAR 504 plakalı Tofaş marka araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri kaldırıma çıkarken, diğer otomobil de karşı şeride savruldu. Araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, kazanın yaşandığı cadde polis ekipleri tarafından bir süre trafiğe kapatıldı.

Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından, trafik normale döndü. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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