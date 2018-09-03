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İki otomobil çarpıştı: 1 kişi yaralandı

Malatya’da iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

03 Eylül 2018 Pazartesi 08:57
İki otomobil çarpıştı: 1 kişi yaralandı

Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Göztepe Caddesi üzerinde aynı istikamete ilerleyen Ş.Z. idaresindeki 07 FYF 76 plakalı otomobil ile E.Y. yönetimindeki 44 FN 843 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobillerden biri yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak durabildi.Kazada G.Z. yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan G.Z.’nin ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

 

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 08:57
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