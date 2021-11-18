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Aktüel İki otomobil birbirine girdi: Yaralılar var
Aktüel

İki otomobil birbirine girdi: Yaralılar var

Batman'ın Gercüş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 21:15:00 -
İki otomobil birbirine girdi: Yaralılar var

Seyit Emin Tunç idaresindeki 72 AAF 843 plakalı otomobil, Yasıca köyü mevkisinde Feyyaz Deniz'in kullandığı 34 KH 1921 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerle otomobillerde bulunan İrem ve Nimet Akan ile Sümeyye Deniz yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Gercüş Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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