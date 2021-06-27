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Aktüel İki otomobil birbirine girdi... Çok sayıda yaralı var
Aktüel

İki otomobil birbirine girdi... Çok sayıda yaralı var

Kayseri'de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-27 18:59:00 -
İki otomobil birbirine girdi... Çok sayıda yaralı var

Alınan bilgiye göre, O.Ç'nin kullandığı 38 ZS 700 plakalı otomobil, Kocasinan ilçesi Yeni Mahalle 16. Cadde'de M.Ç. idaresindeki 38 VV 222 plakalı otomobille çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada sürücülerle, araçlardaki G.Ç, A.Ç, O.Ç, İ.Ç, M.K. ve G.S.K. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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