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Aktüel İki kuzen elektrik akımına kapıldı
Aktüel

İki kuzen elektrik akımına kapıldı

Burdur'da orta gerilim hattında bakım çalışması yaparken akıma kapılan İsmail Ünlü (20) hayatını kaybetti, kuzeni Feyzullah Ünlü (24) ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 20:30:00 -
İki kuzen elektrik akımına kapıldı

Burdur Merkez Kayaaltı Köyü'nde orta gerilim elektrik hattında sepetli araçla bakım çalışması yapan işçiler akıma kapıldı. İşçilerden İsmail Ünlü yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.

DHA'nın haberine göre, yanında bulunan amcasının oğlu Feyzullah Ünlü (24) ise sepette kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen İsmail Ünlü müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Burdur Belediyesi İtfaiye ekiplerinin sepetten indirdiği ağır yaralı Feyzullah Ünlü ise ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

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