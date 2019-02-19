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İki kişiyi vuran saldırgan yakalanacağını anlayınca kafasına sıktı

Karaman'da eski ortağını ve arkadaşını vuran İbrahim Okan, polis tarafından çevresi sarılınca intihar etti.

19 Şubat 2019 Salı 22:55
İki kişiyi vuran saldırgan yakalanacağını anlayınca kafasına sıktı

Karaman'da tartışma sonucu tabanca ile vurduğu eski ortağının kaldırıldığı hastane giden İbrahim Okan, burada karşılaştığı yaralının arkadaşını da silahla vurdu. Kaçmaya çalışırken polisler tarafından çevresi sarılan Okan çenesine dayadığı tabancayı, 40 dakika süren ikna çabalarına rağmen ateşleyerek intihara kalkıştı. Ağır yaralanan Okan, tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirirken, diğer 2 yaralının ise hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

Tartıştığı eski ortağını vurdu

Olay, saat 18.00 sıralarında 1'inci İstasyon Caddesi'nde bulunan bir köftecide meydana geldi. İddiaya göre daha önce ortak olduğu Soner Güneş'in çalıştırdığı iş yerine gelen İbrahim Okan, tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce İbrahim Okan, yanında bulundurduğu tabancayla eski ortağı Soner Güneş'e ateş etti. Başından ağır yaralanan Güneş, Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede intihara kalkıştı

Olay yerinden kaçan İbrahim Okan, kısa süre sonra yaraladığı Güneş'in kaldırıldığı hastaneye gitti. Acil Servis önünde Güneş'in arkadaşı Aytekin Koç ile karşılaşan Okan, çıkan tartışmanın ardından ateş açarak kaçmaya çalıştı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Koç, hastane personeli tarafından acil servise kaldırıldı. İbrahim Okan ise kaçarken hastane çevresinde önlem alan polis tarafından çevresi sarıldı. Kaçamayacağını anlaşan Okan, çenesine dayadığı tabanca ile intiha kalkışacağını söyledi. Karaman Emniyet MüdürüFikret Bayraktar da hastaneye geldi. Psikolog eşliğinde müzakerecinin 40 dakika süren ikna çabalarına rağmen Okan, silahı ateşleyerek kanlar içerisinde yere yığıldı.

Kurtarılamadı

Sağlık personeli tarafından yapılan kontrolde yaşadığı belirlenen Okan, hemen hastanede tedavi altına alındı. Bu sırada diğer yaralı yakınları sedyedeki Okan'a saldırmak istedi. İbrahim Okan, bir süre sonra doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

Yaralıların hayati tehlikesi sürüyor

Bu arada İbrahimOkan yaraladığı eski iş ortağı Güneş ile arkadaşı Koç'un tedavilerine devam edildiği ve hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi. Polis hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 22:55
  1. Karaman
  2. Karaman Devlet Hastanesi
  3. Karaman Emniyet Müdürlüğü
  4. Fikret Bayraktar

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