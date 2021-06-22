İki kemalist isim birbirine fena girdi: Yılmaz Özdil beni sırtımdan hançerledin, utan...

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in Sezgin Baran Korkmaz’ın ABD’nin talebiyle Avusturya’da tutuklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım Uğur Dündar’ın sert tepkisine neden oldu. Özdil’in “SBK’nın kafakola aldığı gazetecileri, kime hangi televizyonu kurdurduklarını biliyorum ama söylemem demedim, aksine açık açık söylüyorum, ABD’deki iddianamede yazıyor… Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazeteciler niye bu mevzudan hiç bahsetmiyor diye soruyorum?” Tweeti gazeteci Uğur Dündar’ın öfkesine neden oldu. Dündar, kendisini en yakından tanıyan isimlerden birinin Özdil olduğunu ifade ederek, “Yazıklar olsun sana, o Tweeti nasıl paylaştın. Karşıma çıkarsan çok fena yaparım” dedi.

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in Sezgin Baran Korkmaz’ın ABD’nin talebiyle Avusturya’da tutuklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım Uğur Dündar’ın sert tepkisine neden oldu. Özdil’in “SBK’nın kafakola aldığı gazetecileri, kime hangi televizyonu kurdurduklarını biliyorum ama söylemem demedim, aksine açık açık söylüyorum, ABD’deki iddianamede yazıyor… Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazeteciler niye bu mevzudan hiç bahsetmiyor diye soruyorum?” Tweeti gazeteci Uğur Dündar’ın öfkesine neden oldu.

Uğur Dündar: Yılmaz Özdil beni sırtımdan hançerledin, cenazeme bile gelmeyeceksin

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD'nin talebiyle Avusturya'da tutuklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım Uğur Dündar'ın sert tepkisine neden oldu. Dündar, kendisini en yakından tanıyan isimlerden birinin Özdil olduğunu ifade ederek, “Yazıklar olsun sana, o Tweeti nasıl paylaştın. Karşıma çıkarsan çok fena yaparım” dedi.

"Karşıma çıkma fena yaparım"

Dündar, kendisini en yakından tanıyan isimlerden birinin Özdil olduğunu ifade ederek, “Yazıklar olsun sana, o Tweeti nasıl paylaştın. Karşıma çıkma fena yaparım” dedi.

Tele 1'deki yayın sürerken Özdil, “SBK iddianamesinde yazılanları sordum, Tele1’de değerli ağabeyim Uğur Dündar’la Tuncay Mollaveisoğlu beni eleştiriyor, sormayayım o halde...” paylaşımı yaptı.

Bunun üzerine Dündar, “Açık açık yazacaksın, sen benim ne kadar namuslu olduğumu bilen 2-3 kişiden birisin, sen nasıl ima yollu da olsa çamur atmaya yeltenirsin... Kötü kalpli. Nedenini de biliyorum, İsmail Saymaz’a takmış... Nasıl gitti elin o tweete, nasıl yazabildin onları” dedi.

Dündar, Özdil’in kendisine “değerli ağabeyim” diye mesaj attığını da ifade ederek, “Değerli ağabeyim deme sen artık değersiz Yılmaz’sın” tepkisi gösterdi.