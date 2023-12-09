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Sosyal Medya İki keçi misali: Vanlı gençlerin ‘önce sen geç’ inadı bir saat sürdü
Sosyal Medya

İki keçi misali: Vanlı gençlerin ‘önce sen geç’ inadı bir saat sürdü

Yeniakit Publisher
2023-12-09 18:00:00 - 2023-12-09 18:00:30

Van’da karşıdan karşıya geçmek için bekleyen yaya ile motosiklet sürücüsü aynı anda birbirlerine yol verince aralarında yaşanan diyalog izleyenleri güldürdü.

Van’da karşıdan karşıya geçmek için bekleyen yaya ile motosiklet sürücüsü aynı anda birbirlerine yol verince aralarında yaşanan diyalog izleyenleri güldürdü.

Olay, İpekyolu ilçesi Milli Egemenlik Caddesi’nde seyir halinde olan motosiklet sürücüsünün ile karşıdan karşıya geçmek için bekleyen genç arasında geçti. Motosiklet sürücüsünün yayaya ‘lütfen geç’ demesinin ardından aralarındaki ‘önce sen geç’ diyaloğu çekişmeli bir hal aldı. Yaya kaldırıma oturup motosikletlinin geçmesini beklerken, motosikletli de yayanın geçmesi için bekledi. Yaklaşık bir saati bulan çekişme sonrası taraflar şanslarını bu kez ‘yazı tura’ atmakta buldu. Bir süre daha devam eden yol verme inatlaşmasında ilk olarak yaya, ardından da motosiklet sürücüsü yola devam etti. Yaşananlar sürücünün kask kamerası tarafından kaydedildi. Daha sonra sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürece milyonların izlediği görüntü, izleyiciyi güldürdü.

“Kendisi geçmedi, ben de geçmedim”

İHA muhabirine konuşan motosiklet sürücüsü Mehmet Baytar, çok sayıda benzeri olaya denk geldiğini belirtti. Geçtiğimiz günlerde yaşadıkları bir olayın sosyal medyada viral olduğunu ifade eden Baytar, “Bu olaya kurgu diyenler oldu ama kurgu değil. Bu olaylara çok denk geliyorum ama paylaşmıyorum. Karşılaştığım kişinin benden daha inatçı olduğunu düşündüm. Ben kedisine nezaketen yol verdim. Kendisi geçmedi, ben de geçmedim. Baktı benim ikna olacağım yok, sonra kendisi geçti” dedi.

“İnatlaşmamız bir saat sürdü”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İnatlaşmanın yaklaşık bir saat sürdüğünü ifade eden Baytar, "Daha sonra kendisiyle sohbet de ettik. Tabii şarjım bittiği için video kaydını alamadım. Olay bu şekilde gerçekleşti. O kendi yoluna gitti, ben de uzaklaştım. Paylaşılan video çok izlendi ve çok güzel yorumlar aldım. Bu da beni mutlu etti. Yaya yol verme hareketini motosiklet ve araç sürücülerinden de beklerim. Van’daki insanlar da sempatik ve şakadan anlıyorlar. Bu olay Van’da değil de başka bir yerde olsaydı bu şekilde bir ilgi göreceğini sanmazdım” diye konuştu.

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