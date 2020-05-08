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Aktüel

İki kardeş kumbaralarında biriktirdiği parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Yeniakit Publisher
2020-05-08 17:31:24 -
İki kardeş kumbaralarında biriktirdiği parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

ÇORUM (AA) - Çorum'da, 6 yaşındaki Zeynep ile 5 yaşındaki kardeşi Taha Çıtak, kumbaralarında biriktirdiği parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Gülabibey Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Zeynep ve Taha Çıtak kardeşler, televizyonda izlediği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanya haberlerinden etkilenerek annelerine, kumbaralarındaki parayı bağışlamak istediğini söyledi.

Anne Emine Çıtak'ın haber vermesi üzerine eve gelen Çorum Valiliği Vefa Destek Grubu görevlileri, Zeynep ve Taha'nın kumbarasını teslim aldı.

Koordinasyon merkezinde açılan kumbaradan çıkan 48,50 lira, kampanya hesabına yatırıldı. Görevliler, bağış dekontunu da aileye teslim etti.

Konudan haberdar olan Vali Mustafa Çiftçi, biriktirdikleri parayı kampanyaya bağışlayan Çıtak kardeşlere çeşitli hediyeler gönderdi.


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