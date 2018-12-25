Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

İki kardeş aynı gün öldü

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Derecik Mahallesi'nde oturan Sezgin Aydoğdu ve zihinsel engelli ağabeyi Hasan Aydoğdu, aynı gün vefat ettiler.

25 Aralık 2018 Salı 18:49
İki kardeş aynı gün öldü

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde evinde fenalaşan Sezgin Aydoğdu (61), yaşamını yitirdi. Yakınları ölüm haberini vermek üzere evine gittikleri Sezgin Aydoğdu'nun zihinsel engelli ağabeyi Hasan Aydoğdu'nun (82) da cansız bedeni ile karşılaştı. İki kardeş aynı gün toprağa verildi.

Akçaabat ilçesi Derecik Mahallesi'nde oturan Sezgin Aydoğdu, pazar günü öğle saatlerinde evinde fenalaşarak yere yığıldı. Sezgin Aydoğdu'nun eşi Şükran Aydoğdu'nun çığlıkları üzerine komşuları eve geldi. Komşular yerde hareketsiz halde yatan Sezgin Aydoğdu için 112 Acil ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri, Sezgin Aydoğdu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yakınları, Sezgin Aydoğdu'nun ölüm haberini vermek üzere ağabeyi Hasan Aydoğdu'nun evine gitti. Hasan Aydoğdu da evinde hareketsiz halde yatarken bulundu. Haber verilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri Hasan Aydoğdu'nun da hayatını kaybettiğini tespit etti. Tek katlı küçük bir evde yalnız yaşayan ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen Hasan Aydoğdu ve kardeşi Sezgin Aydoğdu'nun cansız bedenleri, ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Otopsinin ardından iki kardeş dün ilçede kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

'Şimdi kimsemiz kalmadı'

Acı haberle yıkıldıklarını söyleyen Sezgin Aydoğdu'nun eşi Şükran Aydoğdu, "Eşim bir süredir hastaydı, tedavi görüyordu. Birden yere yığıldı. Çığlık atıp, komşulardan yardım istedim. Sağlık ekiplerine haber verildi. Ekipler, eşimin hayatını kaybettiğini söyledi. Eşimin ölüm haberini vermek için mahalleli, kaynımın evine gitti. Geri döndüklerinde ise onun da öldüğünü söylediler. Bir eve iki cenaze girdi. Şimdi kimsemiz kalmadı. Biri kız, biri erkek 2 doğuştan zihinsel ve bedensel engelli çocuğum var. Babalarının öldüğünün farkında bile değiller. Şimdi onlara hem annelik hem babalık hem de amcalık yapmak zorundayım. Bensiz bunlar yaşayamaz" dedi.

'İki kardeşi aynı anda toprağa verdik'

Mahallede imam olarak görev yapan Metin Gedikli, iki kardeşin aynı kaderi paylaştıklarını ifade ederek, "Sezgin Aydoğdu'nun vefat haberini ağabeyine vermeye gittiğimizde onun cansız bedeni ile karşılaştık. Dün iki kardeşi aynı anda toprağa verdik. Şimdi Sezgin Aydoğdu, geride iki engelli çocuğunu bıraktı. Durumları gerçekten kötü. Biz elimizden geldiğince yanlarında olmaya çalışıyoruz ama nereye kadar. Bu engelli çocukların bakımı çok zor" diye konuştu.

Olayı üzüntüsünü yaşadıklarını anlatan mahalle sakini Şükran Kaanlı da ellerinden geldiğince komşularına yardım ettiklerini dile getirdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 18:49
  1. Trabzon
  2. Akçaabat
  3. İki kardeş aynı gün öldü
  4. Sezgin Aydoğdu
  5. Hasan Aydoğdu
  6. Abi kardeş aynı gün öldü
  7. cenaze töreni

YORUM YAZ

  • şenay doğan şenay doğan 15 sa önce
    allah rahmet eylesin allaha emanet olun

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İsrail güçleri 8 Filistinliyi gözaltına aldı
  1. İsrail güçleri 8 Filistinliyi..
  2. Ankara'da fuhuş çetesi çökertildi
  3. 70 milyar TL yapılandırıldı
  4. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(ABD'nin..
  5. Hepsiburada'dan Lenovo ürünlerinde..
  6. Yelken Plaza’da yangın paniği
  7. Vestel'e Sanayi ve Teknoloji..
  8. İstanbul Barosu, darbecilerin borusu!
  9. Basketbol: THY Avrupa Ligi
  10. MHP Genel Başkanı Bahçeli:"Terörle..
  11. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ben..
  12. TCMB'den döviz depo ihalesi
  13. Rusya'da asgari ücret tutarı belli oldu!
  14. Bakan Varank, AA'nın "Yılın..
  15. TÜSİAD Başkanı Bilecik: "Çok önemli..
  16. FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon"..
  17. TÜSİAD Başkanı Bilecik: "(Ekonomi) Şu..
  18. Bahçeli'den ABD açıklaması
  19. TÜSİAD Başkanı Bilecik: "İkinci 100..
  20. Güney Kore'de başkanlık sarayına yasa..
Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
Asgari ücret belli oldu
Asgari ücret belli oldu

Günün Karikatürü

26 Aralık 2018
Hainler aynı safta
Hainler aynı safta
CHP'nin "Özel" seçilmiş vekilinden Erdoğan'a hadsiz sözler
CHP'nin "Özel" seçilmiş vekilinden Erdoğan'a hadsiz sözler