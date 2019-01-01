İki ilde deprem! Art arda sallandılar
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Bingöl ve Elazığ'da iki ayrı deprem meydana geldi.01 Ocak 2019 Salı 11:34
Sabah saatlerinde Bingöl'de meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ'da da 3.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) son depremlerle ilgili internet sitesindeki bilgiye göre, Bingöl'ün Yedisu ilçesi merkez üssü olan deprem saat: 05.09 sıralarında 4.2 şiddetinde meydana geldi. Bu depreminde ardından merkez üssü Elazığ olan 3.9 şiddetinde deprem oldu.
Artçılar oluştu
Saat: 06.10'da meydana gelen deprem sonrası birer saat arayla 1,1 ve 2.0 şiddetinde artçılar yaşandı. Depremler nedeniyle herhangi bir kayıp yaşanmadığı öğrenildi.
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