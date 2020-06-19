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İki ilde daha maske takma zorunluluğu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske zorunluluğu getirilen illere Samsun ve Erzincan da eklendi. Maske kuralına uymayanlara 900 TL ceza kesileceği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 16:37:00 -
İki ilde daha maske takma zorunluluğu

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 20 Haziran'dan itibaren maske takma zorunluluğu getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Zülkif Dağlı başkanlığında toplandı.

Toplantıda kontrollü sosyal hayat döneminde vaka sayılarının artmaması için alınan tedbirlerin eksiksiz uygulanmasına, bu kapsamda ilde maske kullanımına yönelik denetimlerin artırılmasına karar verildi.

Toplantıda 20 Haziran'dan itibaren toplu bulunulan açık ve kapalı alanlar ile park, bahçe, bulvar, cadde ve sokak gibi yerlerde ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske kullanılması, aykırı davrananlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 900 lira idari para cezası uygulanması ve kolluk kuvvetleri ile zabıta tarafından Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapılması kararlaştırıldı.

Erzincan'da maske zorunlu oldu

Erzincan'da, maske takmak zorunlu hale getirildi.

Vali Mehmet Makas başkanlığında dün toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren kentte maskesiz sokağa çıkmayı yasakladı. Alınan karar doğrultusunda, 18-19-20-21 Haziran tarihlerinde maske kullanım kurallarına uymayanlar ikaz edilecek. 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282’inci maddesine göre,  maske takmayanlara 900 TL ceza verilecek.

Maske zorunluluğu getirilen iller

Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Denizli, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şırnak, Tunceli, Uşak, Zonguldak, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Kayseri, Rize, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takmak zorunlu oldu.

Maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne kadar?

Maskesiz sokağa çıkanlar ve belirtilen önlemleri ihlal edenler hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282.maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacağı açıklandı.

Hıfzısıhha Kanunu Madde 282: Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, ikiyüzelli Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

Kaynak: DHA

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Yorumlar

Müslim

Açık havada maske takma zorunluluğu hangi veriye göre bilim kurulu tarafından tavsiye edildi anlamış değilim.Dünyanın hiç bir yerinde böyle bir uygulama olduğunu duymadık.Sadece kapalı mekanlara mekanın büyüklüğüne göre belirli sayıda insan maske takarak girmek zorunda. 
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