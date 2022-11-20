İki idam mahkumu mahkemeye götürülürken firar etti!
Bangladeş'te İslam dinini hedef alan yayınlar yaptıkları iddiasıyla 2 yazarın öldürülmesine ilişkin görülen davada 2 mahkum, mahkeme salonuna götürülürken firar ederek izini kaybettirdi.
Bangladeş'te İslam dinini hedef alan yayınlar yaptıkları iddiasıyla 2 yazarın öldürülmesine ilişkin görülen davada 2 mahkum, mahkeme salonuna götürülürken firar ederek izini kaybettirdi.
Bangladeş medyasına göre başkent Dakka'da mahkeme salonuna götürülen 2 idam mahkumu, sprey sayesinde polisten kurtularak firar etti.
Yetkililer, Muinul Hasan Şamim ile Ebu Sıddık Sohel isimli idam mahkumlarının yakalanmasına yardımcı olacaklar için 2 milyon taka (19 bin 428 ABD Doları) ödül vereceğini açıkladı.
Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan, mahkumların ülkeden kaçmaması için sınır muhafızlarından tetikte kalmalarının istendiğini ve yakalanmaları için ülke genelinde kırmızı alarm verildiğini söyledi.
Ensar El İslam mensubu Muinul Hasan Şamim ile Ebu Sıddık Sohel, 2015 yılında İslam dinini hedef alan Yayıncı Faysal Arefin Dipon ve yazar Avijit Roy'u öldürmekle suçlanıyor. (İLKHA)