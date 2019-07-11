0553 313 94 23

İki günlük denetimde 353 kişi yakalandı

Edirne'de iki gün boyunca yapılan denetimlerde çeşitli uyruklardan 353 düzensiz göçmen yakalandı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 16:14
İki günlük denetimde 353 kişi yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 353 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, sınırı kaçak geçmeye çalışan gruplar olduğunu tespit etti.

İpsala, Meriç ve Enez ilçeleri ile sınır köylerinde iki gün boyunca yapılan denetimlerde Pakistan, Afganistan, Irak, Fas, Filistin, Mısır, Vietnam ve İran uyruklu 313 düzensiz göçmen yakalandı.

Denizde operasyon

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Enez açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenler olduğunu tespit etti.

Durdurulan botta aralarında çocukların da olduğu Hindistan, Afganistan ve İran uyruklu 40 kişi yakalandı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler sağlık kontrolünden geçirildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 16:14
  1. 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı
  2. hudut birlikleri
  3. Jandarma Komutanlığı
  4. düzensiz göçmen
  5. Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otomobilçarptı, metrelerce havaya fırladı
    1. Otomobilçarptı, metrelerce havaya..
    2. TFF'de kurullar belirlendi
    3. Tiyatrolar 13’üncü kez buluştu
    4. Adana'da adliye önündeki bıçaklı kavga
    5. Kocaeli'de NATO petrol boru hattından..
    6. Alanya’da bir kişi ölü bulundu
    7. Kargaların kavgası 15 dekarlık tarlayı..
    8. İnegöl’ün gelecek 5 yılı planlanıyor
    9. İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail..
    10. Yemen ordusunda yeni düzenlemeye..
    11. Sami Khedira kimdir? Sami Khedira..
    12. Ülke şokta! Salgın son bir haftada 48..
    13. Rus turistler yaralı
    14. Konya’da kamyonetle otomobil çarpıştı:..
    15. Patlayan trafo alev aldı
    16. Vitamin eksikliğinin beraberinde..
    17. Kraliçelerini arayan arılar, ortalığı..
    18. Kentsel dönüşümde hedef, yılda 300 bin..
    19. Türkiye'nin nüfus haritası çıkarıldı
    20. Döviz kurları
    21. Kiraz’dan İskender Mahallesine ziyaret
    22. Stratejik Düşünce Enstitüsü..
    23. Karacabey Belediyesi’nden amatör..
    24. Umut Meraş için iki Avrupa kulübü..
    25. Beykoz Anadolu Lisesi’ne haciz geldi,..
    26. Diyarbakır’da avukat eşini 11 kurşunla..
    27. Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi..
    28. Mektebim Okulları, sermaye artışına..
    29. BJK genel kurulundaki kararların..
    30. Çanakkale'de 52 düzensiz göçmen..
    Mehmet Şimşek'in bomba yeni parti hamlesi ortaya çıktı!
    Mehmet Şimşek'in bomba yeni parti hamlesi ortaya çıktı!
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap