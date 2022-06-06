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Yerel İki grup arasında kavga çıktı, ortalık savaş alanına döndü!
Yerel

İki grup arasında kavga çıktı, ortalık savaş alanına döndü!

Kütahya'da iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavgada 2 kişi yaralanırken ortalık savaş alanına döndü.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 00:56:00 -
İki grup arasında kavga çıktı, ortalık savaş alanına döndü!

Kütahya'da iki grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kış Sokak üzerinde yaklaşık 70-80 kişilik iki ayrı grup arasında kavga çıktı. Kalabalık iki grup arasındaki kavgada taraflar dakikalarca birbirine sert müdahalede bulundu. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis ekibini gören kalabalık kısa sürede ara sokaklara dağılarak gözden kaybolurken, olayda 2 kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralılar 112 sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Polis ekipleri olayla ilgi soruşturma başlattı.

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