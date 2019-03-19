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İki dev köprü birbirine bağlandı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Osmangazi Köprüsü'nü birbirine bağlayan Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı kesiminin 4. bölümü, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın hazır bulunduğu törenle açıldı- Bakan Turhan:- "(Yıl sonunda) İzmit doğu kavşağına kadar bu projeyi bitireceğiz. Önümüzdeki yıl da inşallah Akyazı kavşağına kadar tamamlanmış olacak"- "Projenin hizmete girmesiyle özellikle kuzey Marmara bölgesindeki uluslararası ve şehirler arası trafik, şehir içi trafiğinden ayrılacak ve ulaşımda önemli bir rahatlama olacak"

19 Mart 2019 Salı 19:36
İki dev köprü birbirine bağlandı

KOCAELİ (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı kesiminin 4. bölümü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın hazır bulunduğu törenle kullanıma sunuldu.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy-Liman Kavşağı hattı ile liman bağlantı yolunu kapsayan bölümün açılışına, Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti tarafından İzmit Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap ettiği sırada canlı bağlantıyla katıldı.

Açılış töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, üç otoyolun birleştiği noktada olduklarını belirterek, hafta sonu Kuzey Marmara Otoyolu'nun yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldığını anımsattı.

İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Akhisar ve Balıkesir şehir geçişlerini 17 Mart'ta açtıklarını hatırlatan Turhan, dün de 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule keson temeli şaft montajını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Turhan, bugün de Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı kesiminin 4. bölümünü hizmete açtıklarını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"(Törene canlı bağlantıyla katılan Erdoğan'a hitaben) Sizlerin yüksek liderliğinde, AK Parti hükümetlerinin oluşturduğu siyasi, finansal ve ekonomik istikrarın oluşturduğu fırsatlarla bu büyük projeleri yap-işlet-devret modeliyle bir bir hizmete alıyoruz. Bu yıl sonunda sizin de ifade ettiğiniz gibi İzmit doğu kavşağına kadar bu projeyi bitireceğiz. Önümüzdeki yıl da inşallah Akyazı kavşağına kadar tamamlanmış olacak. Projenin hizmete girmesiyle özellikle kuzey Marmara bölgesindeki uluslararası ve şehirler arası trafik, şehir içi trafiğinden ayrılacak ve ulaşımda önemli bir rahatlama olacak."

Konuşma sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından Bakan Turhan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir, Limak Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkan Yardımcısı Sezai Bacaksız, Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz ve beraberindekiler tarafından açılış kurdelası kesildi.

Bakan Turhan, açılışı yapılan Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı kesiminin 4. bölümünde bir süre araç kullandı.


- Adım adım kullanıma sunuluyor


Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy-Liman Kavşağı hattı ile liman bağlantı yolunu kapsayan bölümün trafiğe açılmasıyla hem Osmangazi Köprüsü üzerinden Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu ile Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısı hem de transit taşıt trafiğine hizmet eden Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Osmangazi Köprüsü'nün bağlantıları sağlandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy-Akyazı Kesimi Projesi kapsamında bugüne kadar 1,9 milyar dolar yatırım yapıldı. Türkiye'nin sosyoekonomik açıdan en gelişmiş metropolü durumundaki İstanbul, ekonomide, kültürde, turistik ve sosyal alanda önemli bir merkez olması dolayısıyla özellikle boğaz geçişlerinde kapasitenin üzerinde trafik yükü taşıyor.

Kentin yükünü hafifletmek amacıyla şehir içi trafiğine girmeden, erişim kontrollü, yüksek standartlı, kesintisiz, emniyetli ve konforlu yolla araçların zamandan ve akaryakıttan tasarruflu şekilde transit geçişini sağlayan 398 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu Projesi hayata geçiriliyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy-Akyazı kesiminde yatırım tutarı 476 milyon dolar olan Kurtköy-Liman Kavşağı arası ile liman bağlantı yolunun TEM Kavşağı dahil kesimleri, liman bağlantı yolunun Köseler ve Demirciler mevkilerindeki sanayi sitelerinin otoyola bağlantıları daha önce gerçekleştirilmişti.

Bu kesimde yer alan İstanbul Park Kavşağı ve Gebze OSB Kavşağı da hizmete sunuldu. Böylece Türkiye'nin en önemli organize sanayi bölgelerini içinde barındıran Kocaeli'nin Gebze ilçesinin Kuzey Marmara Otoyolu'na erişimi sağlandı.


- Akaryakıt ve amortisman giderleri azaldı


Ayrıca, Dilovası ve çevresindeki yerleşim yerlerinin ve sanayi sitelerinin de hem kendi aralarında hem de otoyolla bağlantıları kuruldu. Bu bölgedeki yoğun trafiğin güvenli ve konforlu şekilde Kuzey Marmara Otoyolu'na erişimi gerçekleşmiş oldu.

Yürütülen çalışmalarla seyahat süreleri kısaltılırken, araçların çevreye bıraktıkları egzoz emisyonları azaltıldı, bakım-işletme giderlerinden tasarruf sağlandı. Akaryakıt ve amortisman giderlerindeki azalmayla ülke ekonomisine de artı değer oluşturuldu.

Projeyle Türkiye'nin sanayi ve ekonomi bakımından lokomotif gücünü oluşturan Marmara Bölgesi'ni çevreleyecek Marmara ringinin önemli parçaları birer birer tamamlanıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yapılacak diğer çalışmalarla bölgenin kuzey-güney ve doğu-batı aksında konforlu ve güvenli ulaşım ağı tesis edilmesi amaçlanıyor.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 19:36
  1. Bahan Turhan

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