İki dev birbirine girdi! Yıldız ismi Trabzon'da tutmak artık imkansız
Süper Lig'de zirvede bulunan Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ı Dortmund ve Leipzig istiyor. İki Alman devi, Uğurcan için 20 milyon euronun üzerinde teklif hazırladı.
Trabzonspor ile gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Uğurcan Çakır, Alman devlerinin de radarında. Akşam'ın Bild'den aktardığı habere göre; Uğurcan için Alman devleri Uğurcan Çakır için sıraya girdi.
20 milyon euro
Bild, Bono ve Unai Simon'u geride bırakan Uğurcan'a, Trabzonspor'un 20 milyon euro değer biçtiğini ve Dortmund ile Leipzig'in de 25 yaşındaki bordo-mavili file bekçisine talip olduğunu, bu rakamın uygun olduğunu vurguladı.
Liverpool da istiyor
Haberde, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun oyuncuyla Liverpool'un ilgilendiğini açıkladığı da hatırlatıldı. Uğurcan, bu sezon kalesinde sadece 17 gol gördü.