İki depremi de evinde yaşadı! Elif Teyze o anları böyle anlattı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depreme Malatya’nın Akçadağ ilçesindeki evinde yakalanan 73 yaşındaki iki bacağı protezli Elif Çağlar, deprem anlarında tespih çekerek kurtarılmayı beklediğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlere Akçadağ ilçesi Aktepe Mahallesi’nde bulunan 4’üncü kattaki evinde eşi Aliseydi Çağlar ile birlikte yakalanan Elif Çağlar (73), iki bacağının da protezli olması nedeniyle evinden çıkamadı. Eşinin dışarı çıkarak yardım istediği Elif Çağlar, evde kaldığı sürede tespih çekerek kurtarılmayı bekledi. Depremden sonra sağlık ekipleri tarafından evinden alınan Elif teyze, kaldırıldığı Akçadağ Şehit Gökhan Devlet Hastanesi’nde gözlem altına alındı.

Eşi ve kendisinin sağlık durumunun iyi olduğunu anlatan Elif Çağlar, ”İlk ve ikinci depremde de yerimden kalkamadım. Oturarak tespihimi çekerek, 'Allah’ım sana teslimim' diyerek kurtarılmayı bekledim. Daha sonra eşim ve sağlık ekipleri gelerek beni kurtardı. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin” diye konuştu.