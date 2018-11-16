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"İki de bir bakıyorum" diyen Bakan Selçuk konuşmasını yarıda bıraktı

Burdur'da törene katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "İki de bir çocuklara bakıyorum üşüyorlar mı diye. Onları bekletmemek adına ben burada konuşmama son vermek istiyorum" diyerek kürsüden indi.

16 Kasım 2018 Cuma 17:33
"İki de bir bakıyorum" diyen Bakan Selçuk konuşmasını yarıda bıraktı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çok daha ileri hedeflere ihtiyaç olduğunu belirterek, "Ama bunu yapabilmek için önce ideallerimizin, hayallerimizin, inancımızın, cesaretimizin olması lazım. Eğer bunlar varsa emin olun çok daha ileri noktalara ulaşmak çok da zor değil." dedi. Bakan Selçuk, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yeni hizmet binası, Necip Fazıl Kısa Kürek Konferans Salonu, Şirinevler Anaokulu ve 50 kişilik yemekhanenin bulunduğu toplu açılış törenine katıldı.

Burada bir konuşma yapan Selçuk, Ankara'nın ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da selamlarını Burdur'a  getirdiğini belirterek, eğitimle ilgili yeni vizyon 2023 programını açıkladıklarını ifade etti.Eğitim sistemiyle ilgili başarı hikayelerini uzun uzun anlatmanın mümkün olduğunu vurgulayan Selçuk, Türkiye ile değil, dünya ile yarışılacağını bildirdi.

Çok daha ileri hedeflere ihtiyacımız var

Türkiye'nin eğitim sisteminde şimdiye kadar yapılan birçok başarılarının üzerine yeni başarı hikayeleri koymayı hedeflediklerini aktaran Selçuk, şunları söyledi: "Çok daha ileri hedeflere ihtiyacımız var. Ama bunu yapabilmek için önce ideallerimizin, hayallerimizin, inancımızın, cesaretimizin olması lazım. Eğer bunlar varsa emin olun çok daha ileri noktalara ulaşmak çok da zor değil. Bu amaçla da şehir şehir dolaşıyoruz. İlk geldiğimiz yerlerden bir tanesi de Burdur.

"İki de bir çocuklara bakıyorum üşüyorlar mı?"

Alt yapıya yönelik yatırımların eğitimin kalitesini yükselttiğini anlatan Bakan Selçuk, birlikte başaracaklarını belirtti. "Ciddi bir rüzgar var. Ben fazla uzatmak istemiyorum. İki de bir çocuklara bakıyorum üşüyorlar mı? diye. Onları bekletmemek adına ben burada konuşmama son vermek istiyorum." diyen Selçuk, Burdur'a her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduklarını, bütün ihtiyaçları takip ettiklerini vurguladı.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 17:33
  1. Ankara
  2. ziya selçuk
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Burdur

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